Выяснилось, во сколько обошлись сборы «Спартака» в Турции

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский рассказал «Матч ТВ», что три месяца сборов в Турции обошлись клубу в 330 тысяч евро, и это еще дешевый вариант.

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«Спартак» занял второе место на первом этапе в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги. Команда проводит сборы в Турции.

— Регулярно посещаете сборы команды?

— Когда в Турции, стараюсь, но иногда и работать надо в Москве (смеется). Моя задача как руководителя — чтобы команда прибавляла, становилась сильнее. Какие‑то вещи могу высказать.

— Присутствие босса на трибунах подстегивает футболистов не работать спустя рукава?

— Думаю, в нашей команде таких игроков нет. На сборах нам надо понять, с кем будем прощаться и кого приглашать.

— «Спартак» начал тренировки в Турции еще в декабре, верно?

— В декабре были сборы без мяча: велосипед, бег, жим. Сейчас же ребята все больше работают с мячом.

— Во сколько обходятся зимние сборы?

— Три месяца — декабрь, январь и февраль — обошлись в 330 тысяч евро.

— Серьезные деньги.

— Это еще экономично. Думаю, дешевле невозможно организовать. Если посчитать, что в команде 40 человек, 80 дней сборов, с билетами на самолет, то получится порядка 100 евро на человека в день.

— Вряд ли команда живет в спартанских условиях?

— У нас нормальные стандартные спортивные условия. Питание, поля, спортивный зал — все есть, велосипеды свои. Спарринги тоже есть. Всех все устраивает, — сказал Хотимский «Матч ТВ».