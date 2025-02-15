«Брайтон» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии

«Брайтон» нанес поражение «Челси» в домашнем матче 25‑го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра завершилась со счетом 3:0. Гол Каору Митомы и дубль Янкубы Минте принесли победу хозяевам.

В предыдущих двух турах «Брайтон» потерпел два сухих поражения с общим счетом 0:8. Теперь команда набрала 37 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

«Челси» с 43 очками занимает четвертую позицию. Лондонцы потерпели два поражения в трех последних играх турнира.

Чемпионат Англии. 2024-25. Тур 25

«Брайтон» (Брайтон) — «Челси» (Лондон) — 3:0 (2:0)

Голы: Митома, 27. Минте, 38, 63.