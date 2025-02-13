Назван лишний легионер в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ прокомментировал аренду правого защитника «Фенербахче» Огнена Мимовича в петербургский клуб до конца сезона-2024/25.

© Спорт день за днем

– Как вам игра Густаво Мантуана, конкурента Мимовича, на позиции правого защитника?

– Он играл на этой позиции в прошлом году и достаточно успешно справлялся. Но все-таки это его не профильная позиция. «Зенит» перестраховался и взял футболиста, чтобы на этой позиции была ротация.

– С покупкой Мимовича у «Зенита» появился лишний легионер. Многие говорят о продаже Родригао или Ду Кейроса. Как думаете, кто менее нужен «Зениту»?

– Они вернули центрального защитника Дркушича. Скорее всего, Родригао и уйдет.

– В «Зените» становится больше балканских футболистов. Как вам такая тенденция?

– Они более адаптированы к России. Быстрее адаптируются. Русский язык очень похож на сербский. Это правильная тенденция. Если игроки хорошего уровня, то это хорошие трансферы.