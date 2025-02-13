Глава «Зенита» осудил фанатов за оскорбления Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на оскорбительные кричалки в адрес нападающего Александра Соболева во время финала Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком». Игра проходила 11 февраля в Абу-Даби и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. По ходу матча с трибун раздавались организованные негативные выкрики в адрес Соболева.

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« К р и ч а л к и в а д р е с С о б о л е в а ? Н а с к о л ь к о я з н а ю , м е ж д у с о б о й ф а н а т ы д о г о в о р и л и с ь , ч т о н е н а д о о с к о р б л я т ь д р у г д р у г а . Н о т е м н е м е н е е м ы с л ы ш а л и н е т о л ь к о п р о Соболева. Зачем? Это некрасиво! Я понимаю, что обидно проигрывать 0:3… С учётом того, что из Москвы, в отличие от Санкт-Петербурга, есть дешёвые рейсы [в Эмираты], количество болельщиков «Спартака» на турнире было больше. И тем более печально: вас больше, а вы себя так ведёте», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» прошлым летом. Этот трансфер негативно восприняли болельщики обоих клубов.