Нападающий «Челси» выбыл до апреля из‑за травмы

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал, что нападающий команды Николас Джексон выбыл на срок от шести до восьми недель из‑за травмы.

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Ранее СМИ сообщали, что сенегалец 3 февраля получил повреждение подколенного сухожилия в матче 24‑го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».

— Джексон будет отсутствовать до конца перерыва на матчи сборных. Он выбыл на шесть‑восемь недель, — цитирует Мареску журналист Бен Джейкобс в соцсети.

Джексон в текущем сезоне провел 24 матча за «Челси», забил девять мячей и отдал пять голевых передач.