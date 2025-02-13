Нападающий «Челси» выбыл до апреля из‑за травмы

Форвард «Челси» Джексон выбыл до апреля из‑за травмы
Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал, что нападающий команды Николас Джексон выбыл на срок от шести до восьми недель из‑за травмы.
Ранее СМИ сообщали, что сенегалец 3 февраля получил повреждение подколенного сухожилия в матче 24‑го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».
— Джексон будет отсутствовать до конца перерыва на матчи сборных. Он выбыл на шесть‑восемь недель, — цитирует Мареску журналист Бен Джейкобс в соцсети.
Джексон в текущем сезоне провел 24 матча за «Челси», забил девять мячей и отдал пять голевых передач.