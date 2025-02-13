Набабкин признался, что пил пиво после матчей за ЦСКА

Ветеран ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин признался, что в ходе своей карьеры пил пиво после матчей. Он отметил, что мог позволить себе алкоголь после тяжёлых игр.

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« С л о в а Г л у ш а к о в а п р о п и в о ? Н у , к а ж д о м у с в о ё , п о ч е м у н е т . Я с е б е м о г п о з в о л и т ь п и в о п о с л е к а к о й - т о т я ж ё л о й и г р ы » , – п р и в о д и т с л о в а Кирилла Набабкина интернет-портал «Советский Спорт».

Напомним, минувшим летом 38-летний защитник стал игроком медийного футбольного клуба «СКА-Ростов». Набабкин играл за красно-синих с 2009 года. За этот период он принял участие в 324 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами.