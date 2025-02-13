Легенда «Спартака»: в «Реал Сосьедад» разочаровались в российском футболисте

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что в испанском «Реале Сосьедад» разочаровались в российском футболисте Арсене Захаряне, передает «Матч ТВ».

« З а х а р я н н е т а к а я з в е з д а , к о т о р а я д о л ж н а з а и г р а т ь в И с п а н и и . К г а д а л к е н е х о д и , в « Р е а л С о с ь е д а д » р а з о ч а р о в а л и с ь в З а х а р я н е . П у с т ь у х о д и т к у д а ‑ т о в а р е н д у » , — с к а з а л Ловчев.

Захарян получил травму лодыжки на тренировке 17 июля. 4 января он впервые после травмы попал в заявку команды на матч.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.