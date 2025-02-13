Мостовой: «Спартак» будет бороться за чемпионство

Александр Мостовой заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство.

© Sports.ru

В финале Winline Зимнего кубка РПЛ красно-белые уступили «Зениту» со счетом 0:3.

« Д у м а ю , к а к и х - т о г л о б а л ь н ы х в ы в о д о в д е л а т ь т о ч н о н е с т о и т п о и т о г а м э т о г о т у р н и р а . З д е с ь к о м а н д ы о т р а б а т ы в а л и н о в ы е с х е м ы , н а и г р ы в а л и с о ч е т а н и я , в с е в р а б о ч е м п р о ц е с с е . К о н е ч н о , з д о р о в о , ч т о у к л у б о в е с т ь т а к а я в о з м о ж н о с т ь г о т о в и т ь с я к ч е м п и о н а т у , и г р а я э т и м а т ч и . Н о т у т о ч к о в н е д а ю т , п р о и г р а в ш и х , п о с у т и , н е т . В с е р ь е з р е з у л ь т а т я б ы т о ч н о н е в о с п р и н и м а л . Н е с м о т р я н а п о р а ж е н и е о т «Зенита» в этом турнире, «Спартак» все равно будет бороться за чемпионство весной. В чемпионате это будет другая команда», – сказал Мостовой.

«Спартак» перед возобновлением чемпионата России на 2 очка отстает от «Краснодара» и «Зенита».