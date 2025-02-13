«ПСЖ» может лишиться катарских владельцев.

5 февраля президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи были предъявлены обвинения по статьям о соучастии в подкупе голосов и посягательстве на свободу голосования и соучастии в злоупотреблении властью в ущерб компании Lagardère.

Предположительно, президент парижского клуба использовал свое влияние, чтобы QIA (Qatar Investment Authority), являющийся мажоритарным акционером, изменил свой голос в споре по поводу управления группой Lagardère.

Как сообщает RMC Sport, в Катаре это судебное решение вызвало огромное возмущение. В стране пригрозили выводом своих инвестиций из Франции, включая beIN Sports и клуб «Пари Сен-Жермен».

« К а т а р ц ы у с т а л и о т в с е х э т и х з л о у п о т р е б л е н и й . Л о ж н ы е с у д е б н ы е п р е с л е д о в а н и я , ш а н т а ж , е ж е д н е в н а я к р и т и к а , о б в и н е н и я в п о л н о й н е к о м п е т е н т н о с т и д р у г и х – в о в с е х п р о б л е м а х Ф р а н ц и и в и н о в а т ы о н и , и к а ж д ы й р а з , к о г д а о н и п ы т а ю т с я п о м о ч ь , э т о я к о б ы « м я г к а я с и л а » .

Это чистейшее злоупотребление, и все уже сыты по горло», – заявил источник, близкий к правительству.