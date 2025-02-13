Что дали клубам РПЛ рекордные трансферные кампании зимы?

В топ-10 — всего четыре клуба.

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В этом году «Спартак» установил собственный рекорд по тратам (€ 29,9 млн) в зимние окна с тех пор, как они поменяли своё содержание и перестали быть предсезонными. То есть с сезона-2012/2013, когда чемпионат России перешёл на систему «осень-весна». Теперь речь идёт об усилении, которое должно давать максимально быстрый эффект на финише сезона. Близок к своему рекорду и «Зенит», который, по данным Transfermarkt, отдал € 33 млн за одного новичка — Луиса Энрике (правда, в сделку включены Вендел и Артур). Так что есть повод вспомнить самые дорогие зимние трансферные кампании за последние 12 лет и узнать, помогали ли крупные вложения улучшить результаты весной.

10. «Спартак» в сезоне-2023/2024 — € 13 млн

Топ-10 зимних кампаний при системе «осень-весна» открывает спартаковская в прошлом году. Тогда московский клуб потратил ещё под Гильермо Абаскаля € 13 млн. Хотя красно-белые уже, в общем-то, не участвовали в борьбе за золото — занимали пятое место перед перерывом и отставали на восемь очков от «Краснодара». Впрочем, вся сумма ушла на одного новичка — Манфреда Угальде. Костариканец весной не помог, долго адаптировался. Абаскаля отправили в отставку ещё до финиша сезона, а «Спартак» так и завершил чемпионат пятым.

9. «Краснодар» в сезоне-2021/2022 — € 14 млн

Далее в рейтинге — горячая краснодарская зима 2022 года. Тогда «быки» ушли на зимнюю паузу на пятом месте и, как казалось, боролись за еврокубки. «Краснодар» назначил нового тренера Даниэля Фарке, а под немца вложил в усиление состава € 14 млн. Центр обороны должен был укрепить Хуниор Алонсо (€ 8 млн), атаку — Эрик Ботхейм (€ 6 млн). Но после 24 февраля, ещё до возобновления сезона, Фарке и новички-легионеры уехали из России. Алонсо, как выяснилось, всего на год, а вот норвежец — навсегда. «Краснодар» ослабленным составом под руководством Александра Сторожука запрыгнул на четвёртую строчку.

8. «Спартак» в сезоне-2021/2022 — € 14,2 млн

Той же зимой прилично потратился и «Спартак», который готовился к плей-офф Лиги Европы. В чемпионате красно-белым было трудно рассчитывать на попадание в зону еврокубков, так как команда шла на девятом месте и отставала от топ-4 на семь очков. Паоло Ваноли сменил Руя Виторию на посту главного тренера, а на € 14,2 млн клуб подписал Шамара Николсона (€ 8 млн), Даниила Хлусевича (€ 3 млн), Данила Пруцева (€ 1,5 млн), Леона Классена (€ 900 тыс.), Кристофера Мартинса (аренда за € 500 тыс.), Илью Свинова (€ 250 тыс.) и Никиту Чернова (€ 110 тыс.).

Евросезон для «Спартака» был досрочно завершён не по его вине, в чемпионате команда стала 10-й, зато взяла Кубок России. Интересно, что Николсона, Классена и Свинова уже нет в составе. На их перепродажах клуб заработал € 1,7 млн, то есть приблизительно на € 7,4 млн меньше, чем вложил в это трио.

7. «Зенит» в сезоне-2016/2017 — € 14,9 млн

Седьмую строчку в рейтинге трат в зимние окна занимают зенитовские в 2017 году. Это был единственный сезон Мирчи Луческу во главе сине-бело-голубых. Команда ушла на перерыв второй, отставая на пять очков от лидера «Спартака», так что готовилась к борьбе за золото на финише и к плей-офф Лиги Европы. Петербургский клуб подписал сразу пятерых новичков на € 14,9 млн — Эрнани (€ 8 млн), Андрея Лунёва (€ 3,5 млн), Йоана Молло (€ 3 млн), Ибрагима Цаллагова (€ 400 тыс.) и Бранислава Ивановича (в качестве свободного агента). Очевидно, что из полевых игроков наибольшую пользу принёс бесплатный — звёздного серба отпустил «Челси». Прижился в «Зените» и Лунёв, а с остальными сине-бело-голубые явно не угадали.

На финише команда Луческу упустила даже второе место, дававшее путёвку в Лигу чемпионов, — финишировала третьей. Лигу Европы «Зенит» тоже не выиграл. Из вложенных средств вернуть получилось приблизительно половину — € 7,2 млн на продажах Эрнани и Цаллагова.

6. «Спартак» в сезоне-2012/2013 — € 16,4 млн

В первом сезоне после перехода на систему «осень-весна» «Спартак» активно поработал на зимнем рынке. На перерыв команда ушла лишь шестой с отставанием в девять очков от зоны Лиги чемпионов и рисковала пролететь мимо еврокубков. Валерий Карпин сменил Унаи Эмери на тренерской скамейке, а чтобы не завалить финиш, потратил € 16,4 млн на четырёх новичков. Пришли Юра Мовсисян (€ 7,5 млн), Сальваторе Боккетти (€ 4,5 млн), Маджид Уорис (€ 2,9 млн) и Огнен Вукоевич (аренда за € 1,5 млн).

В итоге «Спартак» всё же попал в топ-4 и заскочил в уходящий в Европу поезд. С трансферами Мовсисяна и Боккетти клуб точно не промахнулся. Зато благодаря прежде всего Уорису красно-белые вернули позже € 9,9 млн из потраченных на этих игроков денег.

5. «Зенит» в сезоне-2013/2014 — € 18 млн

Зима 2014-го — последние месяцы в «Зените» Лучано Спаллетти. Даже несмотря на то что на перерыв сине-бело-голубые ушли на первом месте в РПЛ и участником плей-офф Лиги чемпионов. Под максимальные задачи усилились двумя новичками, а все деньги потратили на одного — форварда Саломона Рондона, купленного за € 18 млн у «Рубина». Александр Рязанцев пришёл на правах свободного агента.

Рестарт сезона получился печальным: домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» в 1/8 финала ЛЧ и ничья с «Томью», лишившая команду лидерства. «Зенит» уже с Андре Виллаш-Боашем финишировал вторым. Рондона затем перепродали в «Вест Бромвич» за € 17 млн, так что почти вся сумма и вернулась.

4. «Зенит» в сезоне-2023/2024 — € 29,8 млн

Прошлой зимой «Зенит» решал на зимнем рынке две задачи — найти наконец замену Малкому, что не получилось летом, и не упустить золото после пяти подряд чемпионских титулов. Сине-бело-голубые шли вторыми с отставанием в два очка от «Краснодара». На € 29,8 млн петербургский клуб подписал Артура (€ 15 млн), Педро (€ 9 млн), Нино (€ 5 млн) и Ильзата Ахметова (€ 850 тыс.).

Самый дорогой из новичков и принёс «Зениту» чемпионство «золотым» голом в ворота «Ростова». Впрочем, в остальном трансфер сменщика Малкома, конечно же, не оправдал себя. Как справедливо заметил Андрей Аршавин, Артур в основном играл «поперёк и назад», поэтому и задержался в команде Сергея Семака всего на год. В январе 2025-го его продали «Ботафого» за € 10 млн.

3. «Зенит» в сезоне-2021/2022 — € 32,1 млн

Ещё одна мощная трансферная кампания из сезона-2021/2022, который изменил РПЛ. На зимнюю паузу на тот момент трёхкратный при Семаке-тренере чемпион уходил лидером с отрывом в два очка от московского «Динамо». Команда защищала титул и ждала «Бетис» в плей-офф Лиги Европы. «Зенит» усилился на € 32,1 млн, подписав Юри Алберто (€ 25 млн), Арсена Адамова (€ 5 млн), Ивана Сергеева (€ 2,1 млн) и Нуралы Алипа (аренда).

Завершился сезон для команды Семака привычно — в РПЛ петербуржцы снова взяли золото, победив с отрывом, а в Европе потерпели неудачу. Юри Алберто хорошо начал карьеру в «Зените», но летом отказался возвращаться в Россию и был обменян на группу игроков «Коринтианса». Адамов катается по арендам, а Сергеева продали почти за те же деньги — € 2 млн.

2. «Зенит» в сезоне-2018/2019 — € 37 млн

Можно сказать, легендарное для «Зенита» трансферное окно — на редкость удачное с точки зрения попаданий с новичками. Летом 2018-го Семак возглавил команду, которая финишировала только пятой при Роберто Манчини. Новому российскому тренеру не купили ни одного игрока, а подписали уже после закрытия окна свободного агента Клаудио Маркизио на замену травмированному Кристиану Нобоа. «Зенит» всё же захватил первое место, но игровых ресурсов не хватало, и на перерыв лидер ушёл на фоне двух подряд поражений всего с одним очком преимущества перед «Краснодаром». Впереди был ещё плей-офф Лиги Европы.

Зато зимой Семаку приобрели сразу троих новичков на € 37 млн — Вильмара Барриоса (€ 15 млн), Сердара Азмуна (€ 12 млн) и Ярослава Ракицкого (€ 10 млн). Каждый из них стал ключевой фигурой в своей линии. Весной сине-бело-голубые полетели и досрочно оформили чемпионство. В Лиге Европы, правда, попали под «Вильярреал». Барриос до сих пор в «Зените», Азмуна продали в «Байер» за € 2,5 млн из-за отказа игрока продлевать контракт, а Ракицкого отпустили бесплатно в 2022 году.

1. «Анжи» в сезоне-2012/2013 — € 39,5 млн

Как ни удивительно, но самое дорогое зимнее окно было не у «Зенита» (хотя петербуржцы оказались близки), а у «Анжи». В 2013-м Сулейман Керимов сделал всё возможное, чтобы его команда взяла золото. На перерыв махачкалинцы уходили вторыми — всего в двух очках от ЦСКА. Гусу Хиддинку привезли трёх новичков, на которых владелец «Анжи» потратил в общей сумме € 39,5 млн. Причём почти все деньги были вложены в Виллиана (€ 35 млн), а помимо него, южане подписали Андрея Ещенко (€ 4 млн) и Эмира Спахича (аренда за € 500 тыс.).

Тем не менее «Анжи» финишировал лишь третьим, уступив в борьбе за Лигу чемпионов ЦСКА и «Зениту». Да и в плей-офф Лиги Европы команда Хиддинка смогла пройти только один раунд, а затем уступила «Ньюкаслу». Когда началась большая распродажа, «Анжи» заработал на Виллиане € 35,5 млн.