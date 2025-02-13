Определились следующие соперники сборной России

Российский футбольный союз достиг договорённостей с футбольными федерациями Замбии, Нигерии и Беларуси о проведении товарищеских матчей в ближайшие окна ФИФА. В марте команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Игра пройдёт в Москве, точное время и место встречи будут объявлены дополнительно.

6 июня сборная России проведёт домашний матч с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде с национальной командой Беларуси. Места проведения и время начала матчей станут известны позднее.