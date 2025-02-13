«Гремио» нацелился на Родригао из «Зенита».

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По информации Radio Imortal, 29-летний защитник является приоритетом «Гремио» на позицию в центре обороны.

Руководство бразильского клуба торопится с оформлением сделки, поскольку 14 февраля – последний день регистрации игроков на чемпионат Гаушу.

Родригао выступает за «Зенит» с 2022 года, его контракт рассчитан до лета. В текущем сезоне Мир РПЛ бразилец провел 2 матча.