У получившего удар коленом в голову футболиста диагностировали смерть мозга

Футболист китайского «Бейцзин Гоань» Го Цзясюань получил тяжелую травму в товарищеском матче против испанского «Алькобендаса», проходившего в Мадриде. Об этом сообщает South China Morning Post.

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В ходе игры 18-летний китаец получил удар в голову коленом, его госпитализировали. У футболиста диагностировали обильное внутричерепное кровотечение и смерть мозга, испанские врачи планировали отключить игрока от систем жизнеобеспечения, так как его шансы выжить оцениваются очень низко.

Родственникам Цзясюаня удалось договориться о транспортировке игрока в Китай. Это должно произойти в ближайшее время.

Цзясюань играет за молодежную команду «Бэйцзин Гоань» с 2023 года. Он также вызывался в сборную Китая U-17.