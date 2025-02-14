Гинер рассказал, какое итоговое место в таблице РПЛ устроит ЦСКА

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, какое место в Российской Премьер-Лиге устроит армейцев, а также заявил, что перед командой стоит задача выиграть Фонбет Кубок России.

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— Чего ждёте от второй части сезона РПЛ?

— Побед ЦСКА.

— На что ЦСКА может претендовать, учитывая нынешнее турнирное положение?

— Думаю, в этом году нас устроит, если войдём в тройку. А уже в следующие будем подниматься.

— Задача на Кубок России — победа?

— Конечно. Других задач в ЦСКА нет, уже устал об этом твердить, — приводит слова Гинера Sport24.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой.