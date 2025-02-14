Мостового пригласили стать тренером женской команды из Аргентины

Бывший аргентинский нападающий «Москвы» и «Терека» Эктор Бракамонте публично обратился к известному российскому экс-футболисту Александру Мостовому с предложением стать тренером женской команды «Расинга» из Аргентины. Иностранец назвал Мостового легендой и кумиром. Бракамонте сейчас также тренирует «Расинг».

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« Я р а б о т а ю т р е н е р о м в ж е н с к о м « Р а с и н г е » . У н а с с а м а я к р а с и в а я к о м а н д а в А р г е н т и н е ! Александр Мостовой, легенда, мы ждём тебя у нас! Заодно посмотрим футбол, погуляем. Как твой испанский? Он здесь пригодится! Найдём Густаво Лопеса! Обнимаю, кумир!» — приводит слова Бракамонте Legalbet.

Напомним, ранее Александр Мостовой проходил тренерскую стажировку в московском «Динамо». Изначально стажировка должна была пройти в «Спартаке», но красно-белые отказались от этой идеи из-за негативных высказываний Мостового в адрес клуба в СМИ.