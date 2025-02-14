Стали известны результаты первых стыковых матчей в Лиге Европы

13 февраля состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. В первом слоте состоялись четыре матча. Турецкий "Фенербахче" разгромил бельгийский "Андерлехт" со счетом 3:0, венгерский "Ференцварош" минимально обыграл чешскую "Викторию Пльзень" - 1:0. Нидерландский "Аякс" одолел бельгийский "Юнион" - 2:0, а испанский "Реал Сосьедад" был сильнее датского "Мидтьюлланна" со счетом 2:1.

Позднее прошли еще четыре встречи. Нидерландский "АЗ Алкмар" разгромил "Рому" со счетом 4:1.

Минимальные победы со счетом 2:1 одержали нидерландский "Твенте" над норвежским "Буде-Глимтом", а также румынская "Стяуа" над греческим ПАОКом. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Еще в одной встрече миром разошлись португальский "Порту" и итальянская "Рома" - 1:1. Все указанные пары проведут ответные поединки 20 февраля.