Дидье Дешам объяснил, почему решил покинуть сборную Франции в 2026 году

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему принял решение покинуть национальную команду в 2026 году.

Дешам объяснил, почему решил покинуть сборную Франции в 2026 году
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«В моём сознании было ясно, что чемпионат мира 2026 года будет крайним сроком. Для меня это ничего не меняет: я сохраняю цели, которые поставил перед собой в марте, квалификацию (выход в «Финал четырёх» Лиги наций Прим. «Чемпионата») и затем цель поехать на чемпионат мира, с той же решимостью и той же энергией. Я не устал и не выдохся, но чувствую, что отработал своё время. Всё хорошее заканчивается. И сборная Франции это очень хорошо, потому что она представляет собой 25 лет моей профессиональной жизни, если сложить две мои жизни вместе. Это очень много лет...» приводит слова Дешама AS.

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Дидье Дешам