«Крылья Советов» запустили акцию, посвященную Дню всех влюбленных

Официальный телеграм-канал самарских «Крыльев Советов» объявил о специальной акции, посвящённой Дню всех влюблённых. До 22:00 14 февраля стоимость билетов на домашний матч 20-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном» на часть секторов «Солидарность Самара Арены» составит 14 рублей.

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Волжане установили по этой акции ограничение на количество проданных билетов в одни руки — не более двух, а также обещают в подарок покупателям валентинку в клубных зелёно-бело-синих цветах.

Матч «Крылья Советов» — Акрон" пройдёт в Самаре 9 марта 2025 года и станет первым на «Солидарность Самара Арене» в 2025 году. «Крылья» с 18 очками в 18 матчах занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, тольяттинцы с 22 очками находятся на девятой строчке.