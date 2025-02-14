Бенитес объяснил, почему Александер-Арнольд должен перейти в «Реал»

Бывший тренер «Ливерпуля» и «Эвертона» Рафаэль Бенитес объяснил, почему правый защитник и вице-капитан «красных» Трент Александер-Арнольд должен присоединиться к мадридскому «Реалу». Ранее сообщалось, что «сливочные» хотят подписать английского футболиста на правах свободного агента.

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« У а т а к у ю щ е г о з а щ и т н и к а в а т а к у ю щ е й к о м а н д е б о л ь ш е ш а н с о в о т д а в а т ь р е з у л ь т а т и в н ы е п е р е д а ч и и с о з д а в а т ь м о м е н т ы д л я п а р т н ё р о в . Т р е н т д е л а е т э т о в « Л и в е р п у л е » , н о в ы м о ж е т е б ы т ь у в е р е н ы , ч т о в «Реале» он будет делать это годами. Как болельщик «Ливерпуля» вы можете сказать, что лучше бы Тренту остаться, но если он станет игроком «Реала», это будет хорошо и для него, и для мадридцев», — приводит слова Бенитеса Goal.com.

Александер-Арнольд — воспитанник академии «Ливерпуля». Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года.