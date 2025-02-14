На Зиньковского из «Спартака» появился новый претендент в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский по-прежнему может покинуть стан красно-белых до конца зимнего трансферного окна. Сейчас на подписание футболиста претендуют самарские «Крылья Советов», об этом сообщают телеграм-каналы «Спартак Информ» и «Топи за Крылья!».

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Согласно сведениям источника, Зиньковский может вернуться в «Крылья Советов» на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее игрока также связывали с московским «Локомотивом» и подмосковными «Химками».

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 3,2 млн. В осенней части текущего сезона вингер сыграл за красно-белых в 13 матчах во всех турнирах (семь — в РПЛ) и отметился тремя результативными передачами в Кубке России.