Нападающий «Ювентуса» сравнил стили футбола в Серии А и Лиге 1

Французский нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани, права на которого принадлежат «ПСЖ», поделился эмоциями от выступлений в составе итальянского клуба, а также сравнил Лигу 1 и Серию А. Форвард забил пять голов в четырёх матчах за клуб.

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