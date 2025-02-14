Южнокорейского футболиста осудили за съемку секс-видео

Южнокорейский нападающий турецкого футбольного клуба "Аланьяспор" Ви Чо Хван приговорен к одному году лишения свободы условно за незаконную съемку секс-видео. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Футболисту были предъявлены обвинения по четырем эпизодам видеосъемки двух женщин без их согласия в период с июня по сентябрь 2022 года. Его признали виновным по обвинениям, связанными лишь с одной из них. Сам футболист признал вину и выразил раскаяние в совершенном.

Ви Чо Хван перешел в "Аланьяспор" в сентябре 2024 года, подписав контракт до конца сезона. По ходу карьеры 32-летний футболист выступал за ряд европейских клубов, среди которых английские "Ноттингем Форест и "Норвич", французский "Бордо" и греческий "Олимпиакос". В составе сборной Южной Кореи нападающий провел 62 матча, в которых отметился 19 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Игрок стал лучшим бомбардиром победных для его команды Азиатских игр 2018 года, по итогам которых он забил 9 голов.