Защитник «Зенита» чувствует себя россиянином наполовину

Получивший гражданство Российской Федерации бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что чувствует себя россиянином наполовину.

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« М о й р у с с к и й я з ы к п о к а н а к а т а с т р о ф и ч е с к о м у р о в н е , п о к а н е м о г у н а н ё м г о в о р и т ь п о л н о с т ь ю . Я п ы т а ю с ь н а р у с с к о м г о в о р и т ь к а ж д ы й д е н ь , н о э т о о ч е н ь с л о ж н о . П о л у ч е н и е р о с с и й с к о г о п а с п о р т а б ы л о в а ж н ы м с о б ы т и е м д л я м е н я , я с ч а с т л и в . Д а , я ч у в с т в у ю с е б я р о с с и я н и н о м , к а к и б р а з и л ь ц е м , 5 0 н а 5 0 » , — п р и в о д и т с л о в а С а н т о с а Т А С С .

Напомним, 21 октября прошлого года стало известно, что бразильский футболист Сантос получил российское гражданство, а через пару дней ему вручили паспорт гражданина Российской Федерации. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в € 10 млн.