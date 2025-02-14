Аморим не так близок с футболистами «Манчестер Юнайтед», как тен Хаг. Португалец ближе всего общается с Бруну и Далотом (MEN)

Рубен Аморим держит дистанцию в отношениях с игроками «Манчестер Юнайтед».

Аморим не так близок с футболистами «Манчестер Юнайтед», как тен Хаг
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Португальский специалист не так близок с большинством футболистов, как бывший тренер манкунианского клуба Эрик тен Хаг, об этом сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что Рубен Аморим ближе всего общается с соотечественниками Бруну Фернандесом и Диогу Далотом.

Тен Хаг был близок с некоторыми футболистами команды, так как работал с ними в «Аяксе». Он также находился в хороших отношениях с Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице АПЛ, набрав 29 очков в 24 матчах.

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