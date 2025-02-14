Мостовой отреагировал на предложение поработать в женском клубе

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на предложение поработать тренером в женской команде аргентинского «Расинга». Ранее экс-нападающий «Москвы» и «Терека» Эктор Бракамонте публично обратился к Мостовому с предложением стать его коллегой.

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« М о ж н о р а с с м о т р е т ь . П о ч е м у б ы и н е т ? ! П о о б щ а е м с я » , — н а п и с а л Мостовой в своём телеграм-канале, прикрепив слова Бракамонте.

Напомним, ранее Александр Мостовой проходил тренерскую стажировку в московском «Динамо». Изначально стажировка должна была пройти в «Спартаке», но красно-белые отказались от этой идеи из-за негативных высказываний Мостового в адрес клуба в СМИ.