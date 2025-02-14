Мимович дебютирует за «Зенит» в матче Зимней серии с «Уралом»

Петербургский «Зенит» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на товарищеский матч Winline Зимней серии.

Мимович дебютирует за «Зенит» в матче Зимней серии с «Уралом»
© ФК «Зенит»

Встреча пройдет в Абу‑Даби и начнется в 14:30 по московскому времени. В составе петербуржцев дебютирует защитник Огнен Мимович, перешедший в клуб 12 февраля на правах аренды из «Фенербахче».

«Зенит»: Денис Адамов (вратарь), Огнен Мимович, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Родригао, Никита Лобов, Александр Тарасов, Александр Ерохин, Ду Кейрос, Ильзат Ахметов, Александр Соболев.

«Урал»: Алексей Мамин (вратарь), Итало, Егор Филипенко, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Егор Мосин, Тимур Аюпов, Иван Чудин, Илья Ишков, Даниил Кузнецов, Мартин Секулич.

Прямую трансляцию игры смотрите с 14:25 на каналах «Матч ТВ и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол
Илья Ишков
Силвие Бегич
Алексей Мамин
Денис Адамов
Тимур Аюпов
Иван Чудин
Даниил Кузнецов
Дмитрий Чистяков
Александр Соболев
Александр Тарасов
Егор Филипенко
Ильзат Ахметов
Александр Ерохин
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Зенит