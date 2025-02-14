«Реал» представит план по улучшению системы судейства

«Реал» намерен представить план по улучшению системы судейства.

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Об этом сообщил испанский журналист Ману Карреньо.

Ранее «Мадрид» официально пожаловался в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».

Мадридский клуб хочет представить план по улучшению системы судейства, в котором упор сделан на прозрачность в работе ВАР и признание ошибок.