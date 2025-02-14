Почему «Челси» до сих пор без спонсора?

Похоже, у лондонцев завышенные ожидания при отсутствии Лиги чемпионов.

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«Челси» — единственный европейский топ-клуб без титульного спонсора на футболке. Поиски в этом направлении шли ещё до начала сезона и продолжаются и сейчас. Однако даже после 24 туров форма остаётся без спонсора в центре футболки. Это касается всех комплектов игровой формы — и у мужской, и у женской команд. При этом на тренировочной форме спонсор присутствует.

Игроки «Челси» занимаются в майках с надписью BingX. Это название криптовалютой фирмы, которая ежегодно выплачивает клубу £ 12 млн за размещение на тренировочных футболках.

У девушек же свой спонсор во время занятий — мобильный оператор Three UK. Ранее он был титульным у мужской команды. В 2020 году Three UK договорился о соглашении на три года и выплате £ 40 млн за каждый сезон. По завершении сезона-2022/2023 истёк и контракт.

Среди болельщиков это событие вызвало скорее радость, нежели расстройство. «Тройка» не нравилась многим визуально, потому что слишком бросалась в глаза. Кроме того, фанаты припоминали компании то, как она требовала убрать логотип с футболок и с базы в Кобхэме в марте 2022 года. Тогда Роман Абрамович (владелец клуба на тот момент) попал под санкции Великобритании.

Что вообще происходит со спонсорами на футболках «Челси»?

Новое руководство клуба видело в уходе Three UK возможность увеличить доход от размещения рекламы на футболках. Но близился старт сезона-2023/2024, а договориться так ни с кем и не удалось. В продвинутой стадии у «Челси» были переговоры с Paramount+, однако сделку заблокировала АПЛ. В лиге посчитали, что соглашение может нанести ущерб вещателям Sky Sports и BT Sport. Запрет на подобные сделки прописан в контракте каждого клуба с АПЛ.

В результате «Челси» настолько затянул, что форму на сезон-2023/2024 пришлось выпускать без титульного спонсора. В таких майках стартовали в чемпионате. А уже в сентябре начали появляться инсайды о близости сделки с Infinite Athlete (занимается разработкой программ для анализа спортивной статистики, видео и травм). Какое-то время потребовалось на согласование с лигой, и в конце сентября было официально объявлено о сотрудничестве. В СМИ появлялась информация о тех же £ 40 млн за сезон.

Соглашение с Infinite Athlete было рассчитано лишь на один сезон. Летом 2024 года логотип этой компании переехал на плечо, а место титульного спонсора осталось вакантным. В СМИ мелькала информация о контактах с разными брендами — в том числе с Jordan, Chery, Riyadh Air и другими компаниями. Похоже, переговоров было действительно много, но они так ни к чему и не привели. Полтора месяца назад The Athletic сообщал, что «Челси» близок к достижению соглашения с неким спонсором, с тех пор — тишина.

Для «Челси» важно пробиться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Выступления там значительно повышают шансы договориться с потенциальными спонсорами, которые хотят демонстрировать свой бренд в главном международном клубном турнире. Ну а пока «Челси» пытается компенсировать недостачу за счёт других направлений. В том числе поднимая стоимость билетов, что вызывает гнев среди фанатов. Особенно с учётом того, что «Челси» в эпоху Боули потратил на трансферы больше всех в мире — более £ 1 млрд.

Какие спонсоры у других клубов АПЛ?

Ниже — актуальный список титульных спонсоров у клубов АПЛ. «Челси» — единственная команда в лиге, у которой стоит прочерк.

© Чемпионат.com

Здесь стоит отметить, что у 11 клубов титульные спонсоры — компании, связанные с азартными играми. В апреле 2023 года клубы договорились, что контракты с такими фирмами допустимы до конца сезона-2025/2026. То есть через полтора года большинство клубов будет вынуждено сменить партнёра. Правда, речь идёт только о титульном спонсорстве. На рукавах можно будет оставлять рекламу азартных игр.

Информация о стоимости размещения брендов на футболках часто остаётся закрытой. Однако в прессу всё равно просачиваются цифры. Football Insider сообщает, что по последнему соглашению «Арсенала» с Emirates клуб получает £ 50 млн — это самое продолжительное партнёрство среди всех клубов АПЛ. А вот Snapdragon (продаёт полупроводниковые продукты) платит «МЮ» более £ 60 млн за сезон, но его реклама присутствует на футболках и мужской, и женской, и юношеских команд. Предыдущий титульный спонсор — Team Viewer — давал «Юнайтед» £ 47 млн.

В целом тенденция такова, что у клубов появляется всё больше партнёров из Азии. Сейчас 40% титульных спонсоров — оттуда. Только у Standard Chartered (сотрудничает с «Ливерпулем») есть штаб-квартира в Великобритании.

Напоследок отметим, что титульный спонсор на футболке — это вопрос не только денег. Для болельщиков он несёт ностальгическую ценность. Правда, многое зависит и от дизайна, и от успешности выступления команд. Например, у болельщиков «МЮ» могут быть свои приятные воспоминания при упоминании бренда Sharp, у фанатов «Ливерпуля» — от Carlsberg, у фанатов «Челси» — от Samsung, у фанатов «Арсенала» — от O2.

С другой стороны, формы команд без титульного спонсора тоже запоминаются. Пожалуй, самый известный случай — «Барселона» в двух сезонах подряд с 2004 по 2006 год. Ну а в позапрошлом сезоне два итальянских топ-клуба — «Интер» и «Рома» — практически одновременно прекратили сотрудничество с DigitalBits, который вопреки контракту перестал производить выплаты.