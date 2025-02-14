Эмерсон сравнил Гончаренко, Юрана и Тихонова

Защитник «Енисея» Эмерсон, который успел поиграть в «СКА-Хабаровск» и «Урале», сравнил тренеров, с которыми успел поработать в России, — Виктора Гончаренко, Сергея Юрана и Андрея Тихонова. Он охарактеризовал этих специалистов, назвав отличительные черты каждого из них.

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« С р а в н и т ь Гончаренко, Юрана и Тихонова по тренерским качествам? Все они разные. Юран — менеджер, он собирает правильных людей вокруг себя и выжимает из тебя все соки. Гончаренко достаточно требовательный, он выбирает под себя футболистов — у него жёсткие требования. С Тихоновым очень приятно работать, особенно в те моменты, когда все выполняют то, что он хочет. А хочет он простого — играть в футбол. И когда вся команда отдаётся на поле, то с ним очень легко работать», — приводит слова Эмерсона Metaratings.

Напомним, сейчас Эмерсон играет за «Енисей», который тренирует Тихонов. Футболист провёл за красноярский клуб 11 матчей, он присоединился к команде в сентябре 2024 года.