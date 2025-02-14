Андреев оценил новичка «Спартака»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о новичке «Спартака» Пабло Солари. 23-летний аргентинский вингер перебрался в РПЛ этой зимой из «Ривер Плейт». Андреев высоко оценил нового футболиста красно-белых и выделил его сильные стороны — умение атаковать, навык обыгрыша и смелость в индивидуальных действиях.

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« М о г у с к а з а т ь , ч т о в Р П Л п р и е х а л т о п - и г р о к , С о л а р и о ч е н ь х о р о ш . О н р е а л ь н о з в е р ю г а , я м н о г о м а т ч е й с м о т р е л с е г о у ч а с т и е м — у в е р е н , о н с т о п р о ц е н т о в у с и л и т «Спартак». Солари хорош в атаке, не боится идти в обыгрыш, спокойно может пойти на трёх-четырёх игроков соперника. Футболист реально классный. Уверен, если с адаптацией не будет проблем, то вдвоём с Барко они будут разрывать РПЛ», — приводит слова Дмитрия Андреева интернет-портал «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о переходе Солари из «Ривер Плейт» 11 февраля. Контракт 23-летнего нападающего с красно-белыми рассчитан сроком на 4,5 года. Футболист будет выступать под седьмым номером. Ранее в СМИ появилась информация, что сумма сделки составит € 12 млн, из которых € 10 млн — фактическая плата, а € 2 млн — возможные бонусы за достижения Солари в России.