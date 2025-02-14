В «Динамо» рассказали, будет ли клуб бороться за победу в РПЛ

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что в клубе мечтают о победе в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России текущего сезона, передает «Матч ТВ».

« Н о к а к м и н и м у м н а в я з а т ь б о р ь б у з а ч е м п и о н с т в о х о ч е т с я , д а и к у б о к т о ж е п р и э т о м н е о т п у с к а т ь . Д у м а ю , ч т о в с ё э т о в п о л н е р е а л ь н о » , — с к а з а л Лещук.

Лещук — воспитанник московского «Динамо». С 2012 года он выступал за резервный состав «бело-голубых» и провел более 70 матчей в молодежном первенстве. Голкипер дебютировал в основной команде 10 мая 2017 года в 36-м туре первенства ФНЛ (сейчас — Первая лига), отыграв весь гостевой матч против саратовского «Сокола» (3:0).

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» идет вторым, набрав 39 очков — столько же баллов у «Краснодара», который опережает петербуржцев за счет победы в личной встрече. «Спартак» замыкает тройку с 37/