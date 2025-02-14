Источник: Личка должен выполнить ряд условий, чтобы остаться в "Динамо"

По условиям контракта Марцела Лички, подписание соглашения на новый срок (в каждом случае на год) возможно при достижении одного из условий — попадании «Динамо» в тройку по итогам чемпионата или победе в Кубке России. Для продления соглашения в случае выполнения одного из условий достаточно желания хотя бы одной стороны. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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Чешский специалист подписал контракт с «Динамо» летом 2023 года по схеме «1+1+1».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин может возглавить «Динамо», если руководство не продлит трудовое соглашение с Личкой будущим летом.

«Динамо» идет на четвёртом месте в РПЛ, набрав в 18 матчах 35 очков. 2 марта бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом» в 19-м туре чемпионата России.