Лещук отметил, в каком случае его можно будет считать легендой «Динамо»

Вратарь столичного «Динамо» Игорь Лещук в ироничном ключе отметил, что может стать легендой бело-голубых спустя несколько проведённых за основу матчей.

« У н а с в « Д и н а м о » п р и н я т о л е г е н д а м и клуба всех называть (смеётся). Он (Паршивлюк. — Прим. «Чемпионата») играл хорошо, вопросов нет. Но такими темпами и меня через пару игр можно будет легендой назвать. У нас в команде достаточно часто бывают такие разговоры: «Вон они его легендой считают, но какая это легенда? Есть намного легендарнее». А то бывает, что 30 игр провёл — и всё, уже в истории», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

Лещуку 28 лет, за «Динамо» он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне Игорь провёл 10 матчей во всех турнирах, одну встречу отыграл «на ноль», а также отметился забитым мячом в ворота «Ахмата». По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.