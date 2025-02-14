Вендел покинул расположение «Зенита» на сборах по семейным обстоятельствам

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильский полузащитник Вендел покинул расположение команды и вернулся на родину по семейным обстоятельствам.

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— Мы знаем, что вы отпустили Вендела на родину по личным обстоятельствам. Поддерживаете ли вы сейчас с ним контакт и все ли с ним в порядке?

— Да, мы разрешили Венделу по семейным обстоятельствам улететь, потому что до лета такой возможности уже не будет. Сейчас — оптимальное время для того, чтобы он решил те вопросы, которые у него есть, — цитирует Семака сайт «Зенита».