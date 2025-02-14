«Зенит» завершил второй тренировочный сбор победой над «Уралом»

«Зенит» победил «Урал» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба.

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Счет на 41-ой минуте открыл нападающий екатеринбуржцев и воспитанник сине-бело-голубых Даниил Кузнецов, продавив на фланге сербского новичка «Зенита» Мимовича.

Во второй половине встречи «Зениту» удалось добыть волевую победу, благодаря дублю россиянина Андрея Мостового. Победный мяч петербуржцев на 69-ой минуте забил Максим Глушенков с передачи все того же Мостового.

«Зенит» завершил второй тренировочный сбор. Перед возобновлением сезона команду Сергея Семака еще ожидает третий сбор, который пройдет в закрытом режиме. Соперники и время начала матчей будут объявлены позднее.