В «Астон Вилле» разочарованы отказом АПЛ перенести матч с «Ливерпулем»

В «Астон Вилле» недовольны слишком загруженным календарем.

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АПЛ отклонила просьбу команды под руководством Унаи Эмери о переносе матча с «Ливерпулем». Бирмингемцы хотели сыграть с лидером чемпионата в марте, когда у них запланирован всего один матч АПЛ, но лига не пошла им навстречу.

Теперь «Астон Вилле» предстоит провести пять матчей за 14 дней: с «Ипсвичем» (15 февраля), «Ливерпулем» (19 февраля), «Челси» (22 февраля) и «Кристал Пэлас» (25 февраля) в чемпионате, а также с «Кардиффом» в пятом раунде Кубка Англии 28 февраля.

Изначально матч против «Ливерпуля» должен был состояться 15 марта, но был перенесен на 19 февраля из-за финала Кубка лиги, в котором команда Арне Слота встретится с «Ньюкаслом».

В «Астон Вилле» надеялись сыграть с «Ливерпулем» позднее, поскольку в марте у них запланирован всего один матч АПЛ против «Брентфорда». Однако АПЛ отказала в переносе.

На данный момент «Астон Вилла» занимает 8-е место в АПЛ, набрав 37 очков после 24 туров и отставая от идущего четвертым «Челси» на 6 баллов.