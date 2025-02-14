Футболист «Динамо» заявил о желании пожить в США

Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук заявил о желании пожить в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Лещук отметил, что пожил бы в США недолгий срок ради опыта.

« Д л я м е н я п о ж и т ь г о д ‑ д в а з а г р а н и ц е й н у ж н о д л я п о л у ч е н и я п о л н о й к а р т и н ы . Я ж е б ы л т а м в к а ч е с т в е т у р и с т а . А к о г д а ж и в е ш ь в с т р а н е , н е о б я з а т е л ь н о м о т а т ь с я в т у р и с т и ч е с к и е м е с т а , в ц е н т р , г д е г р я з н о . Э т о в с е р а в н о д р у г о й ф о р м а т » , — о б ъ я с н и л ф у т б о л и с т .

Ранее Лещук рассказал о последней крупной покупке. Голкипер заявил, что приобрел ведро для охлаждения шампанского ручной работы за 300 тысяч рублей.

28-летний Лещук провел в текущем сезоне десять игр во всех турнирах. Один матч Российской премьер-лиги он отстоял на ноль.