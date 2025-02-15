Виктор Осимхен может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Челси»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен, который этот сезон проводит в составе «Галатасарая» на правах аренды, привлекает внимание клубов АПЛ, сообщает инсайдер Николо Скира в соцсетях.

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По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» рассматривают 26-летнего нигерийца как возможное подписание летом.

Клаусула Осимхена составляет € 75 млн. В текущем сезоне на счету нападающего 17 голов и 5 ассистов в 23 матчах.

Действующее трудовое соглашение Осимхена с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.