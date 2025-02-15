«Локомотив» разгромил самаркандское «Динамо»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и самаркандское «Динамо» (Узбекистан). Игра прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). «Локомотив» разгромил «Динамо» со счётом 6:1.

На 19-й минуте нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев открыл счёт. На 21-й минуте форвард Тимур Сулейманов увеличил преимущество железнодорожников. На 25-й минуте отличился полузащитник «Динамо» Марко Станоевич, реализовав 11-метровый удар. На 52-й минуте хавбек красно-зелёных Эдгар Севикян реализовал пенальти. На 60-й минуте полузащитник Станислав Топинка довёл счёт до разгромного — 4:1. На 78-й минуте форвард Вадим Раков поразил ворота самаркандского клуба. Окончательный результат в игре на 83-й минуте установил хавбек Никита Салтыков — 6:1.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице. «Динамо» заняло восьмое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана после завершения сезона.

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