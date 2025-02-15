Дубль Тюкавина принес «Динамо» победу над «Локомотивом»

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в товарищеском матче на зимнем сборе в ОАЭ.
Встреча завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Константин Тюкавин (34‑я, 41‑я минуты).
По ходу первого тайма футболист «Динамо» Диего Лаксальт был заменен на Дмитрия Скопинцева. Как сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе клуба, уругваец избежал серьезной травмы.
Команда Марцела Лички 21 февраля сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Локомотив» в субботу, 15 февраля, встретится с самаркандским «Динамо».
Сезон МИР РПЛ возобновится 28 февраля.