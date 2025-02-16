Футболист «Реала» оказался под угрозой длительной дисквалификации за оскорбление судьи

Полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему грозит длительная дисквалификация за оскорбление судьи. Об этом сообщает AS.

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Во время матча 24‑го тура Ла Лиги против «Осасуны» Беллингем на 39‑й минуте получил прямую красную карточку за споры с главным арбитром. Согласно протоколу матча, футболист нецензурно послал судью. За это он может пропустить от 4 до 12 матчей.

Сам Беллингем утверждает, что в его словах не было мата. В таком случае произошедшее может квалифицироваться как неуважение к судье, что смягчит наказание до дисквалификации на две-три игры или на срок до одного месяца.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Беллингем не отметился результативными действиями.