Луис Энрике назвал цель «ПСЖ» в сезоне после «сухой» победы в матче с «Тулузой»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о «сухой» победе своей команды в матче 22-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (1:0), а также поделился мыслями о целях команды на сезон-2024/2025.

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« Н а ч а л о м а т ч а б ы л о о ч е н ь с б а л а н с и р о в а н н ы м . « Т у л у з а » с о з д а л а н а м м н о г о п р о б л е м , у н и х о т л и ч н а я з а щ и т а . О н и и г р а ю т с л а ж е н н о , э т о к о м а н д а , к о т о р а я х о р о ш о р а б о т а е т . П о л е т о ж е б ы л о н е п р о с т ы м , б ы л о т р у д н о п е р е м е щ а т ь м я ч . Н о к о м а н д а п о к а з а л а х о р о ш и й ф у т б о л . О н а б ы л а к о н к у р е н т о с п о с о б н о й … О с т а в а т ь с я н е п о б е ж д ё н н ы м и — н е ц е л ь д л я м е н я . П р е ж д е в с е г о , ц е л ь — в ы и г р а т ь ч е м п и о н а т . М ы т о л ь к о о б э т о м д у м а е м » , — п р и в о д и т с л о в а Энрике RMC Sport.

Напомним, ворота «ПСЖ» в этой встрече защищал российский голкипер Матвей Сафонов, совершивший четыре сейва и сыгравший «на ноль».

Парижане возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе команды Энрике 56 очков после 22 матчей.