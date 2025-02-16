Луис Энрике назвал цель «ПСЖ» в сезоне после «сухой» победы в матче с «Тулузой»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о «сухой» победе своей команды в матче 22-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (1:0), а также поделился мыслями о целях команды на сезон-2024/2025.

Луис Энрике назвал цель «ПСЖ» в сезоне после «сухой» победы в матче с «Тулузой»
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«Начало матча было очень сбалансированным. «Тулуза» создала нам много проблем, у них отличная защита. Они играют слаженно, это команда, которая хорошо работает. Поле тоже было не простым, было трудно перемещать мяч. Но команда показала хороший футбол. Она была конкурентоспособной Оставаться непобеждёнными не цель для меня. Прежде всего, цель выиграть чемпионат. Мы только об этом думаем», приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, ворота «ПСЖ» в этой встрече защищал российский голкипер Матвей Сафонов, совершивший четыре сейва и сыгравший «на ноль».

Парижане возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции. В активе команды Энрике 56 очков после 22 матчей.

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