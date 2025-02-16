Сафонов высказался о победе «ПСЖ» над «Тулузой»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче чемпионата Франции над «Тулузой», в которой россиянин совершил четыре сейва, передает Sport24 со ссылкой на Canal Supporters.

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« Д а , э т о б ы л а т р у д н а я п о б е д а , н о в з я т ь т р и о ч к а б ы л о о ч е н ь в а ж н о . Д л я м е н я с е г о д н я б ы л с п о к о й н ы й м а т ч , н е т а к м н о г о м о м е н т о в . Т р у д н о б ы л о с о х р а н я т ь с п о к о й с т в и е » , — с к а з а л Сафонов.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 56 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов. «Тулуза» располагается на десятой строчке — у них 27 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.