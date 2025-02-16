Голкипер "ПСЖ" Сафонов о победе над "Тулузой": для меня матч был спокойным

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу в матче чемпионата Франции над «Тулузой», в которой россиянин совершил четыре сейва, передает Sport24 со ссылкой на Canal Supporters.

Сафонов высказался о победе «ПСЖ» над «Тулузой»
© Газета.Ru
«Да, это была трудная победа, но взять три очка было очень важно. Для меня сегодня был спокойный матч, не так много моментов. Трудно было сохранять спокойствие», сказал Сафонов.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 56 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов. «Тулуза» располагается на десятой строчке — у них 27 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Футбол
Матвей Сафонов
ФИФА
СБОРНАЯ РОССИИ
УЕФА