Андреев покинет пост гендиректора «Крыльев» на следующей неделе («Матч ТВ»)

Вадим Андреев покинет пост гендиректора «Крыльев Советов» не позже следующей недели.

Андреев покинет пост гендиректора «Крыльев» на следующей неделе
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Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Решение об уходе Андреева принято, оно будет утверждено на совете директоров клуба в ближайшие дни», — сказал телеканалу источник, близкий к самарскому клубу.

Ранее стало известно, что новым гендиректором «Крыльев» станет коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер‑Абрамян.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают в таблице Мир РПЛ 10‑е место.

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