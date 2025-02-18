«Барселона» возглавила таблицу чемпионата Испании

«Барселона» победила «Райо Вальекано» в домашнем матче 24‑го тура чемпионата Испании по футболу.

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Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол на 28‑й минуте забил Роберт Левандовский, реализовавший пенальти. На счету польского нападающего 20 голов, он лидирует в списке бомбардиров лиги.

«Барселона» набрала 51 очко и возглавила турнирную таблицу, опередив мадридский «Реал» по дополнительным показателям. «Райо Вальекано» (35) идет шестым.

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Чемпионат Испании. 2024-25. Тур 24

«Барселона» (Барселона) — «Райо Вальекано» (Мадрид) — 1:0 (1:0)

Гол: Левандовский, 28 (с пенальти)