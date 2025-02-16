«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче чемпионата Англии

В матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон».

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Встреча, проходившая на стадионе «Энфилд», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В первом тайме «Ливерпуль» отличился дважды: на 15-й минуте забил колумбиец Луис Диас, а на 37-й — египтянин Мохамед Салах реализовал пенальти. Во второй половине встречи территориальным преимуществом владел уже «Вулверхэмптон», однако им удалось лишь сократить разрыв усилиями бразильца Матеуса Куньи на 67-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 60 очков. Второе место занимает «Арсенал», имея в активе 53 балла, замыкает тройку сильнейших «Ноттингем Форест», набрав 47 баллов. «Вулверхэмптон» идет на 17-м месте, набрав 19 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Астон Виллой». Встреча состоится 19 февраля. Команды выйдут на поле в 22:30 по московскому времени.

«Вулверхэмптон» померится силами на чужом поле с «Борнмутом». Матч пройдет 22 февраля. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.