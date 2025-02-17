«Зенит» предлагает полузащитнику «Фламенго» €500 тыс. в месяц

Санкт-петербургский «Зенит» готов платить € 500 тыс. в месяц бразильскому полузащитнику «Фламенго» Жерсону Сантосу да Силве. Об этом сообщает инсайдер Жулио Мигель Нето в своем аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

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По данным источника, действующие чемпионы России предлагают 27-летнему хавбеку соглашение на пять лет. Сообщается, что в договоре предусмотрены бонусы для Жерсона за индивидуальные действия, которые могут составить € 2 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сделал «Фламенго» предложение в размере € 18 млн за трансфер Жерсона. Бразильский клуб на это предложение ответил отказом. По словам журналиста, сине-бело-голубые предпримут еще одну попытку подписания Жерсона до закрытия трансферного окна (20 февраля).