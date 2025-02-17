«Реал» хочет сняться с чемпионата Испании

Мадридский «Реал» может уйти из испанской Ла Лиги в другой европейский чемпионат, сообщает Diario Sport.

По информации источника, боссы «сливочных» обвиняют судейский корпус в заговоре из-за возможной дисквалификации Джуда Беллингема на 12 матчей за оскорбление арбитра. Также сообщается, что между президентом «Реала» Флорентино Пересом и главой лиги Хавьером Тебасом возник конфликт.

Отмечается, что если руководство «Реала» примет решение о выходе из Ла Лиги, мадридский клуб может перейти в немецкую Бундеслигу, итальянскую Серию А или во французскую Лигу 1.

«Реал» — один из трех клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион. Мадридский клуб — 36-кратный чемпион Испании, 20 раз команда становилась обладателем Кубка Испании, 13 раз выигрывала Суперкубок страны.

«Реал» 15 раз побеждал в Лиге чемпионов, что является рекордным показателем.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Реал» идет на 1-м месте, набрав в 24 матчах 51 очко.