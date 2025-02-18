«Манчестер Сити» определился с главным кандидатом на замену Де Брёйне

В «Манчестер Сити» определились с главным кандидатом на замену бельгийскому полузащитнику Кевину Де Брёйне.

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Как сообщает Daily Mail, «горожане» проявляют интерес к полузащитнику леверкузенского «Байера» Флориану Вирцу. В английском клубе видят в этом игроке того, кто способен заменить Де Брёйне. Отмечается, что Вирц будет стоить больше £ 85 млн. При этом 21-летний футболист также интересен «Баварии» и «Реалу», а в «Байере» намерены продлить контракт с полузащитником.

21-летний немец в текущем сезоне забил 15 голов и отдал 11 ассистов в 35 матчах. Действующее соглашение Вирца с леверкузенским «Байером» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.