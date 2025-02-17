Футболист Неймар забил первый гол после возвращения в "Сантос"

Нападающий Неймар забил первый гол после возвращения в бразильский футбольный клуб "Сантос".

"Сантос" дома обыграл "Агуа Санту" в матче 10-го тура чемпионата Паулисты (3:1). Неймар открыл счет на 14-й минуте, реализовав пенальти. В эпизоде с третьим голом "Сантоса" форвард записал на свой счет результативную передачу. Для Неймара это первые результативные действия после возвращения в клуб.

30 января 33-летний Неймар объявил о подписании контракта с "Сантосом", воспитанником которого является. Ранее он выступал за клуб с 2009 по 2013 год. Вместе с клубом футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (79 голов), всего за национальную команду футболист провел 128 матчей. В январе "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, за который Неймар выступал с августа 2023 года, расторг контракт с бразильцем.